Президент ТПП объяснил, какие трудности преодолела Россия на рынке АСЕАН Президент ТПП Катырин: Россия справилась с трудностями на рынке АСЕАН

Российский бизнес столкнулся с ограничением платежных систем на рынке АСЕАН, однако его удалось преодолеть, заявил NEWS.ru президент ТПП РФ Сергей Катырин. Он напомнил, что Москва вышла на расчет в национальных валютах вместе с партнерами.

Прежде всего сложности у нас — это система платежей, финансовое обеспечение внешней торговли. Мы в пространстве АСЕАН на 99% или 97% вышли на взаиморасчет в национальных валютах <...> без оглядки на третьи страны, — уточнил Катырин.

По его словам, между сторонами также наладился пассажиропоток. По оценкам российской стороны, страны АСЕАН в качестве туристов посетило порядка 2 млн граждан РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что юбилейный саммит Россия — АСЕАН стал важной вехой в развитии стратегического партнерства между Москвой и ассоциацией. По его словам, в рамках мероприятия запланировано пленарное заседание, а также подведение итогов в общении с прессой.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества.