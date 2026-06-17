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17 июня 2026 в 17:30

«Важная веха»: Путин о юбилейном саммите Россия — АСЕАН

Путин назвал важной вехой юбилейный саммит Россия — АСЕАН

Владимир Путин на встрече с президентом Республики Филиппины Фердинандом Маркосом Владимир Путин на встрече с президентом Республики Филиппины Фердинандом Маркосом Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
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Юбилейный саммит Россия — АСЕАН стал важной вехой в развитии стратегического партнерства между Москвой и Ассоциацией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. По его словам, в рамках мероприятия запланировано пленарное заседание, а также подведение итогов в общении с прессой, передает пресс-служба Кремля.

Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН. Нам с вами предстоит вместе провести пленарное заседание саммита, подвести итоги в общении с прессой, — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин и Маркос-младший встретились на саммите Россия — АСЕАН в Казани. Главы государств открыли марафон двусторонних встреч в рамках мероприятия.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества.

Также глава Республики Татарстан Рустам Минниханов назвал саммит важнейшим внешнеполитическим событием 2026 года для региона. По его словам, местные власти осознают высокий статус мероприятия и возложенную на них государственную задачу по представлению лица страны.

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