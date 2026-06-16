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16 июня 2026 в 10:59

Казань подготовилась к приему саммита Россия — АСЕАН

Баннеры с символикой саммита Россия — АСЕАН в Казани Баннеры с символикой саммита Россия — АСЕАН в Казани Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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С 17 по 19 июня Казань станет главной площадкой юбилейного саммита Россия — АСЕАН, приуроченного к 35-летию установления двусторонних дипломатических отношений, сообщает газета «Известия». Глава республики Рустам Минниханов назвал саммит важнейшим внешнеполитическим событием 2026 года для региона. По его словам, местные власти осознают высокий статус мероприятия и возложенную на них государственную задачу по представлению лица страны.

Второй раз за последние два года Казани доверено представлять лицо России на самом высоком политическом уровне, — подчеркнул мэр города Ильсур Метшин.

Он также добавил, что гостеприимство складывается из миллиона важных деталей, за которыми стоит колоссальный труд огромного числа татарстанских профессионалов. Для размещения иностранных гостей в городе подготовили девять площадок. Свои двери откроют три десятка современных отелей, а также более сотни лучших ресторанов и городских кафе.

Региональный оперативный штаб совместно с федеральным центром утвердил графики прибытия делегаций и схемы их расселения. Первые лица иностранных государств займут специализированные президентские люксы, число которых в городе увеличили до 20. Многие казанские отельеры основательно обновили свое оборудование и серьезно перестроили номерной фонд.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящий в июне саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества.

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