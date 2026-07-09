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09 июля 2026 в 14:11

Путин оценил масштабы сети ТПП по всей России

Путин назвал огромной сеть ТПП по всей России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Структура Торгово-промышленной палаты обладает невероятно разветвленной сетью по всей стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ТПП Сергеем Катыриным. Он назвал организацию огромной.

Сейчас система ТПП объединяет сколько — 130 торгово-промышленных палат в регионах? Это примерно 57 тыс. организаций, — отметил президент.

Ранее Путин поручил Министерству науки и высшего образования обеспечить обязательное включение дисциплины «Русский язык как государственный» в обновленные стандарты бакалавриата и специалитета. Согласно тексту документа, учебный модуль станет неотъемлемой частью социогуманитарного блока. Ответственным за исполнение президентского поручения назначен глава ведомства Валерий Фальков. Он обязан представить доклад по реализации инициативы до 1 декабря 2029 года.

Путин также поручил Рособрнадзору провести анализ того, насколько содержание действующих школьных учебников по русскому языку и литературе соответствует реальным заданиям в ЕГЭ. Проверка необходима для устранения возможных расхождений между повседневной школьной программой и выпускными аттестационными материалами.

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