Путин поручил включить курс русского языка в программы всех вузов

Путин поручил включить курс русского языка в программы всех вузов

Президент России Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования обеспечить обязательное включение дисциплины «Русский язык как государственный» в обновленные стандарты бакалавриата и специалитета. Согласно тексту документа, опубликованному пресс-службой Кремля, учебный модуль станет неотъемлемой частью социогуманитарного блока.

Доклад — до 1 декабря 2029 г., — отмечено в документе.

Ответственным за исполнение президентского поручения назначен глава ведомства Валерий Фальков. Он обязан представить доклад по реализации инициативы до 1 декабря 2029 года. Министерству просвещения также поручили подготовить предложения по организации профильных смен, посвященных популяризации русского языка и литературы, в детских лагерях.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту России о результате школьницы из Москвы Екатерины Малковой, которая набрала максимальные 500 баллов на ЕГЭ. Это стало рекордом за 25 лет существования госэкзамена.