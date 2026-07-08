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08 июля 2026 в 19:25

Кравцов рассказал Путину о рекорде московской школьницы

Кравцов рассказал Путину о московской школьнице, набравшей 500 баллов на ЕГЭ

Екатерина Малкова, сдавшая ЕГЭ на 500 баллов Екатерина Малкова, сдавшая ЕГЭ на 500 баллов Фото: РИА Новости
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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о результате школьницы из Москвы Екатерины Малковой, которая набрала максимальные 500 баллов на ЕГЭ. Это стало рекордом за 25 лет существования госэкзамена, передает пресс-служба Кремля.

За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику, — сказал Кравцов.

Ранее выпускница московской школы № 1409 Малкова объяснила набранные ею на ЕГЭ рекордные 500 баллов многими факторами. По словам бывшей школьницы, в первую очередь ей помогла долгая и усердная подготовка.

До этого учительница физики выпускницы Светлана Ермакова призналась, что девушка была отличницей с первого класса. Она всегда показывала себя трудоспособной ученицей с высокой работоспособностью.

Также Кравцов обратил внимание Путина, что в этом году 330 тыс. человек набрали больше 70 баллов на ЕГЭ в России. Он сообщил, что это на 52 тыс. больше, чем в прошлом году.

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