Кравцов порадовался качеству образования в России

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08 июля 2026 в 17:55

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Кравцов: высокобалльников ЕГЭ в России становится больше

Сергей Кравцов Сергей Кравцов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Высокобалльников ЕГЭ в России становится больше — в этом году 330 тыс. человек набрали больше 70 баллов, обратил внимание министр просвещения Сергей Кравцов в докладе президенту России Владимиру Путину. По словам главы ведомства, это на 52 тыс. больше, чем в прошлом году, передает пресс-служба Кремля.

В этом году установлен рекорд, Владимир Владимирович, 330 тыс. школьников набрали 70 и выше баллов. Это фактически каждый второй школьник. Это на 52 тыс. больше, чем было в прошлом году, — сказал Кравцов.

Ранее Кравцов заявил, что общее число стобалльных результатов на ЕГЭ в России составило 9777. Он отметил, что это результат экзаменационной кампании 2026 года.

До этого Путин заявил, что российскому молодому поколению присущ ген победителей. Он поздравил выпускников школ с окончанием учебы и обратился к ним с напутственными словами.

При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что значительный разрыв в баллах ЕГЭ отмечается при приеме абитуриентов на бюджетную и контрактную основы. Музаев отметил, что средняя разница составила от 36 до 42 баллов.

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