Путин провел встречу с зарубежным лидером

Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства попросил его передать наилучшие пожелания верховному правителю страны султану Ибрагиму.

Встреча проходит в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, — сказано в сообщении.

Москва и Куала-Лумпур поддерживают регулярные контакты на высшем уровне. В предыдущий раз Путин и Ибрагим проводили переговоры в мае 2025 года в Москве, а до этого встречались в сентябре 2024 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Кроме того, российский лидер трижды беседовал с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, который посещал Россию в августе 2025 года, а также в январе и мае 2026 года.

Ранее Анвар Ибрагим сообщил, что на предстоящей встрече с Путиным намерен обсудить увеличение поставок российской нефти. Известно, что государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas собиралась начать переговоры с Москвой.