Появились новые данные о пассажирах атакованного автобуса под Брянском Ковальчук: все пассажиры атакованного ВСУ автобуса прибыли в Гомельскую область

Все пассажиры автобуса со школьной футбольной командой, который ранее подвергся атаке ВСУ, покинули пункт временного размещения в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале. Сейчас они находятся на территории Гомельской области Белоруссии.

Все пассажиры автобуса, атакованного ВСУ, которые находились в пункте временного размещения в Почепе, уже в Гомельской области, — сказано в сообщении.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области была совершена украинскими военными преднамеренно. По словам дипломата, ВСУ прекрасно понимали, что делают.

До этого сообщалось: МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

Кроме того, после атаки ВСУ на автобус были госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое.