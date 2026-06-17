«Били прицельно»: посол назвал атаку ВСУ на автобус с детьми терроризмом Посол Грызлов: ВСУ намеренно ударили по автобусу с детьми в Брянской области

Украинские военные совершили атаку на автобус с белорусскими детьми в Брянской области преднамеренно, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, ВСУ прекрасно понимали, что делают.

Хочу обратить внимание, что этот бесчеловечный акт терроризма был совершен украинскими боевиками совершенно осознанно, намеренно. Они прицельно ударили по пассажирскому автобусу, — сказал дипломат.

Ранее МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

До этого стало известно, что после атаки ВСУ на автобус были госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое.