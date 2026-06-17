Минздрав раскрыл состояние детей из атакованного ВСУ автобуса Минздрав РФ: семеро пострадавших при атаке ВСУ на автобус госпитализированы

После атаки ВСУ на автобус в Брянской области были госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По данным медицинского ведомства, состояние одного из раненых пациентов сейчас оценивается врачами как тяжелое.

Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, — уточнил Кузнецов.

ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной сборной 17 июня. В салоне в момент атаки находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых.

МИД Белоруссии уже получил от российской стороны информацию об атаке украинского дрона на автобус гомельской детской футбольной команды в Брянской области. Сейчас дипломаты уточняют некоторые сведения о происшествии.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал ускорить ход специальной военной операции после атаки Вооруженных сил Украины на автобус с детьми под Брянском. Парламентарий заявил, что первостепенной задачей является тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.