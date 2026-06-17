Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 13:23

Минздрав раскрыл состояние детей из атакованного ВСУ автобуса

Минздрав РФ: семеро пострадавших при атаке ВСУ на автобус госпитализированы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После атаки ВСУ на автобус в Брянской области были госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По данным медицинского ведомства, состояние одного из раненых пациентов сейчас оценивается врачами как тяжелое.

Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, — уточнил Кузнецов.

ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной сборной 17 июня. В салоне в момент атаки находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых.

МИД Белоруссии уже получил от российской стороны информацию об атаке украинского дрона на автобус гомельской детской футбольной команды в Брянской области. Сейчас дипломаты уточняют некоторые сведения о происшествии.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал ускорить ход специальной военной операции после атаки Вооруженных сил Украины на автобус с детьми под Брянском. Парламентарий заявил, что первостепенной задачей является тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.

Власть
Минздрав
атаки ВСУ
дети
Брянская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация запретила низко летать над Москвой
Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Ветеринар рассказал о причинах возникновения астмы у животных
Финансист дал прогноз по ключевой ставке на заседании ЦБ 19 июня
Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске
Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции
Аварийная посадка самолета под Волгоградом привела к возбуждению дела
Военный эксперт ответил, кто помешает США заключить мир с Ираном
Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке
В БСЖ раскрыли цель теракта ВСУ против автобуса под Брянском
Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса
Трамп раскрыл, заплатят ли США Ирану $300 млрд
Алаудинов назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми
Архитектор назвал риски при реставрации старых домов
Адвокат оценил закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак в регионе РФ
Малиновка, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июня
Экс-футболист сборной России предсказал лучшего бомбардира в истории ЧМ
Хулиганы забросали камнями электричку в Подмосковье
«До потолка подпрыгнул»: Мостовой об историческом хет-трике Месси на ЧМ
В ОДКБ указали на манипуляции международным правом со стороны Запада
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.