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17 июня 2026 в 13:21

В ГД пообещали ответить Украине на обстрел автобуса с детьми под Брянском

Депутат Картаполов призвал ускорить ход СВО после атаки ВСУ на автобус с детьми

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал ускорить ход специальной военной операции после атаки Вооруженных сил Украины на автобус с детьми под Брянском. В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что первостепенной задачей является тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.

В первую очередь, надо до конца разобраться в произошедшей атаке [ВСУ на автобус с детьми под Брянском]. Также нам надо сделать вывод из всего этого: террористы останутся террористами, сомнений нет. Поэтому мочить их надо в сортирах, клозетах, отхожих местах, везде, где только можно. Также следует быстрее выполнять задачи специальной военной операции [по денацификации и демилитаризации Украины], — высказался Картаполов.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по факту террористического акта в связи с атакой украинских вооруженных формирований на пассажирский автобус, перевозивший белорусских детей. По ее словам, инцидент произошел на трассе А240 в Брянской области.

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