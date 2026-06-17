В ГД пообещали ответить Украине на обстрел автобуса с детьми под Брянском Депутат Картаполов призвал ускорить ход СВО после атаки ВСУ на автобус с детьми

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал ускорить ход специальной военной операции после атаки Вооруженных сил Украины на автобус с детьми под Брянском. В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что первостепенной задачей является тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.

В первую очередь, надо до конца разобраться в произошедшей атаке [ВСУ на автобус с детьми под Брянском]. Также нам надо сделать вывод из всего этого: террористы останутся террористами, сомнений нет. Поэтому мочить их надо в сортирах, клозетах, отхожих местах, везде, где только можно. Также следует быстрее выполнять задачи специальной военной операции [по денацификации и демилитаризации Украины], — высказался Картаполов.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по факту террористического акта в связи с атакой украинских вооруженных формирований на пассажирский автобус, перевозивший белорусских детей. По ее словам, инцидент произошел на трассе А240 в Брянской области.