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17 июня 2026 в 13:09

СК возбудил дело после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

СК России квалифицировал удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии как теракт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористического акта в связи с атакой украинских войск на пассажирский автобус, перевозивший белорусских детей, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко в МАКСе. Инцидент произошел на трассе А240 в Брянской области.

По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу с детьми из Республики Беларусь на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), — сказала Петренко.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что при ударе по автобусу пострадали шесть человек, одна женщина погибла. По его словам, украинский дрон ударил по транспорту с детьми из Гомеля, которые ехали в Краснодарский край.

Также Петренко сообщала, что в атакованном ВСУ автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. По ее словам, пострадавшие госпитализированы.

До этого уполномоченный по правам человека Яна Лантратова объявила, что Россия собрала тысячи свидетельств военных преступлений ВСУ против мирного населения с 2014 года. Москва направила обращения в ООН, в ОБСЕ и на все международные площадки по каждому факту.

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