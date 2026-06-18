«Ходят на него, как в зоопарк»: как Пугачева и деньги сгубили Галкина

«Ходят на него, как в зоопарк»: как Пугачева и деньги сгубили Галкина

18 июня шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отмечает 50-летие. До начала СВО он был одним из самых высокооплачиваемых телеведущих в России. Однако после отъезда из РФ и критических высказываний в адрес бывших соотечественников лишился заработка на родине, признания публики и друзей. Как Галкин начинал карьеру, какую роль в его судьбе играет супруга Алла Пугачева и сможет ли он вернуться в Россию, узнал NEWS.ru.

Что стало с карьерой Галкина после отъезда из России

Максим Галкин родился в 1976 году в Наро-Фоминске в интеллигентной семье. Его отец был генералом советской армии, мама — кандидатом физико-математических наук. Будущий артист с детства проявлял интерес к творчеству, с четырех лет выступал на сцене.

Первый успех пришел к Галкину в середине 1990-х. Выступив в Театре Эстрады с пародиями на политиков Бориса Ельцина и Владимира Жириновского, он привлек внимание сатирика Михаила Задорнова. Тот называл Максима своим преемником и брал с собой на гастроли.

С 2001 года Галкин выступал не только в России, но и за рубежом. Он вел концерты в Кремлевском дворце, а также многочисленные развлекательные передачи на федеральных каналах — «Кто хочет стать миллионером?», «Танцы со звездами» и другие.

Максим Галкин во время XXI торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Ника», 2008 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2022 году шоумен осудил СВО и уехал из России с женой Аллой Пугачевой и общими детьми. Теперь он пытается строить карьеру за рубежом. Однако его концерты не пользуются серьезным спросом. Выступления в Азии, в странах СНГ неоднократно были отменены.

В беседе с NEWS.ru житель Израиля Михаил Хурин раскритиковал выступления шоумена, назвав их халтурой. По его мнению, местная публика ходит на концерты Галкина, «как в зоопарк — посмотреть на живого бегемота».

Как Пугачева влияла на карьеру Галкина

Первая встреча Максима Галкина и Аллы Пугачевой произошла в 2001 году на фестивале «Славянский базар» в Витебске. 52-летняя певица на тот момент состояла в браке с Филиппом Киркоровым — он и познакомил ее с 25-летним пародистом. Спустя время Максим вспоминал, что романтические чувства между ним и Пугачевой возникли не сразу. Сблизились, по его словам, после съемок «Будь или не будь». У Аллы Борисовны уже начались проблемы в браке с Киркоровым, отмечал юморист.

В 2011 году Пугачева и Галкин узаконили отношения в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Через некоторое время они стали родителями двойняшек Лизы и Гарри. Малышей выносила суррогатная мать.

Благодаря браку с Пугачевой Галкин получил «входной билет» в элиту российского шоу-бизнеса, выразил мнение в интервью NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. Таких гонораров, как у мужа Аллы Борисовны, не было даже у народных артистов, добавил собеседник. Дворцов считает, что «шальные деньги и слава» вскружили голову юмористу.

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2009 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

«Максим Галкин — самый обычный артист и ведущий. Есть гораздо более талантливые ребята в этой сфере. Он состоялся благодаря протекции Задорнова, а потом — в браке с Пугачевой. Она всегда требовала у продюсеров, чтобы ее молодому мужу давали самые высокие гонорары», — вспомнил Дворцов.

Почему с Пугачевой Галкин «пустился во все тяжкие»

Режиссер Константин Зайцев, который был раньше лично знаком с Галкиным, в беседе с NEWS.ru назвал его предателем. Он напомнил, что родители юмориста в Москве похоронены. «Уехав из России в такое трудное для нашей страны время, он предал не только Родину, но и своих родных, их память. Ведь его отец был советским военным, генералом!» — напомнил режиссер.

Певица Маргарита Суханкина приятельствовала с Максимом в юности. В то время он был начинающим интеллигентным артистом, вспомнила она в беседе с NEWS.ru: «ездил на метро с гитарой» и не знал больших денег. По ее словам, он сильно изменился именно после смерти родителей и женитьбы на Пугачевой.

«Пока папа с мамой находились рядом, Макс оставался приличным и воспитанным юношей. Как только их не стало, он пустился во все тяжкие. И этот брак [с Аллой Пугачевой], с такой разницей в возрасте и статусе… Не знаю, стоит ли тут говорить про любовь», — заявила артистка.

Диктор Владимир Березин, который также ранее дружил с Галкиным, заявил, что «Алла Пугачева больше знает» о причинах его поведения. Собеседник NEWS.ru выразил уверенность, что когда-то шоумен все же вернется в Россию.

Максим Галкин на концерте, приуроченном к юбилею Аллы Пугачевой, «Подарок для Аллы» в «Крокус Сити Холле» в Москве, 2019 год Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сможет ли Галкин вернуться в РФ

Глава ФПБК Виталий Бородин призвал Максима Галкина извиниться перед россиянами и отправиться на фронт. Только так, по мнению Бородина, шоумен сможет искупить вину за критику СВО и затем вернуться в Россию.

«Пользуясь случаем, обращаюсь через NEWS.ru к Максиму Галкину. Призываю его извиниться перед нашей страной, россиянами... Считаю, что ему нужно взять в руки автомат и в зоне СВО искупить свою вину — защищая Родину. Если Галкин наберется смелости и сделает так, то, может быть, народ его простит», — высказался глава ФПБК.

Собеседник отметил, что на данный момент в отношении Максима Галкина не возбуждено каких бы то ни было уголовных дел в России. Хоть он и внесен в список иноагентов, но может в целом без препятствий вернуться в РФ, не будет арестован, пояснил глава ФПБК. При этом Виталий Николаевич усомнился в том, что россияне будут рады возвращению этого артиста.

«Конечно, если он вернется, то с ним никто не будет взаимодействовать. Он показал свое лицо, в трудный момент отвернулся от страны», — напомнил Бородин.

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