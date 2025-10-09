«Как в зоопарк»: израильтяне объяснили, зачем ходят на концерты Галкина

Житель Израиля Михаил Хурин в интервью NEWS.ru объяснил, что его соотечественники ходят на концерты покинувшего РФ после начала спецоперации Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «как в зоопарк». Интересно не само выступление, а посмотреть на «живого Галкина», отметил Хурин.

Это и концертами-то назвать нельзя, халтура полная. Я дал название — «зоопарк». Люди ходят на концерт Галкина, как в зоопарк — посмотреть на живого бегемота, — выразил мнение собеседник.

Ранее стало известно, что Галкин и его жена Алла Пугачева сэкономили порядка 180 млн рублей, избегая налогов за замок в Грязи в Московской области. По информации, шестиэтажного дворца площадью 1,8 тыс. квадратных метров на кадастровой карте нет.

В Роспатент поступило заявление о прекращении правовой охраны одноименного товарного знака юмориста Максима Галкина. Причиной стала ликвидация ИП, на которое был зарегистрирован бренд. Теперь любое третье лицо сможет получить возможность оформить его на себя.