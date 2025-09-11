Стало известно, как Пугачева и Галкин сэкономили на замке в Грязи

Стало известно, как Пугачева и Галкин сэкономили на замке в Грязи Пугачева и Галкин сэкономили 180 млн рублей, избегая налогов на замок в Грязи

Российская певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сэкономили порядка 180 млн рублей, избегая налогов за замок в Грязи в Московской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, шестиэтажного дворца площадью 1,8 тыс. квадратных метров на кадастровой карте нет.

Согласно бумагам, супругам принадлежит только земельный участок. Предполагается, что хозяева не стали регистрировать свою недвижимость, чтобы сэкономить. По закону, как только здание становится на кадастровый учет, владелец обязан оплачивать ежегодный налог.

Пугачева и Галкин, как отметил SHOT, платят только за земельный участок площадью 12 тыс. «квадратов» — ежегодно около 170 тыс. рублей. Если бы они зарегистрировали замок, как положено, то за дом кадастровой стоимостью 600 млн рублей им пришлось бы отдавать каждый год около 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Пугачева захотела превратить свой дом в деревне Грязь в музей любви. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) артистка ответила на вопрос о новостях касательно возможного сноса ее дома, подчеркнув, что сейчас с жилищем все в полном порядке.