Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 03:20

Россиянам раскрыли, как решить проблему скрипящих дверей и замков

Бизнесмен Васильев: скрипучие двери лучше смазывать техническим вазелином

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скрипучие двери и замки можно легко починить самостоятельно с помощью простых средств, например технического вазелина или смазки WD-40, которые найдутся в гараже или хозяйственном магазине, заявил NEWS.ru бизнесмен, генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, неприятные звуки возникают из-за того, что со временем механизмы загрязняются и покрываются ржавчиной.

Со временем замок и дверные петли забиваются грязью и покрываются ржавчиной, поэтому начинают издавать противные звуки. Если дверь «запела», пришло время наведаться в гараж или ближайший строительный магазин. Рекомендую использовать смазку в формате спрея, например WD-40 или графитовую смазку в баллончике. У некоторых производителей предусмотрен специальный пластиковый носик для труднодоступных мест. Также подойдут технический вазелин, солидол, литол или машинное масло, но консистенция у них более густая и для нанесения потребуются медицинский шприц или ватная палочка, — пояснил Васильев.

По его словам, для эффективного решения проблемы важно обработать все подвижные элементы механизма. Эксперт добавил, что лучше не использовать для этих целей подсолнечное масло, так как оно не обладает нужными свойствами.

Чтобы смазать дверные петли, открутите декоративные накладки с помощью отвертки. Нанесите смазку на все подвижные части, а излишки уберите ветошью. Если нужно смазать замок, нанесите смазку на ключ и покрутите его несколько раз в замке, чтобы смазка проникла во все механизмы. Что точно не рекомендую использовать для смазки, так это подсолнечное масло. Консистенция и правда похожа на смазку, но масло не обладает нужными свойствами. Оно быстро загустевает и образует липкую пленку, а еще никак не защищает металлические элементы от коррозии, — резюмировал Васильев.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что при подготовке дачи к зиме важно слить воду из труб. По его словам, в противном случае существует риск их разрыва. Кроме того, отметил эксперт, следует подготовить инструменты, которые пригодятся в холодное время, например снеговую лопату.

советы
двери
замки
бизнесмены
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО сбила несколько беспилотников под Воронежем
Раскрыто, какие слова Меркель рассорили Германию и Польшу
Россиянам раскрыли, как решить проблему скрипящих дверей и замков
Не хотят, как на Украине: чему надо учиться у Грузии, чтобы не было Майдана
Россиян предупредили о штрафе за выброшенный в мусорный контейнер ноутбук
Очевидцы сообщили, что в небе над Тулой слышны взрывы
В Курской области будут включать новый сигнал тревоги
Ким Чен Ын пообещал Путину вечную дружбу
Россиянам рассказали, как не заболеть ангиной осенью
Стало известно, что будет с безработицей в России в ближайшее время
Стало известно о новой помощи от Словакии для Украины
Оправдание геноцида, шпионаж, новый гитлерюгенд: как живут потомки Гиммлера
Диетолог назвала самые опасные для фигуры и здоровья соусы
Аэропорты двух городов России временно ограничили прием самолетов
Обломки украинского БПЛА врезались в многоэтажку в Белгородской области
Гороскоп на 7 октября: неожиданный поворот для Дев и риск для Стрельцов
Церковная служба на Украине была прервана из-за вооруженного нападения
В США рассказали, почему Украине нельзя давать Tomahawk
Три игрока Сборной России выбыли из матчей с Ираном и Боливией
В российском городе после атаки дронов ВСУ пропала мобильная связь
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.