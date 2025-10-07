Россиянам раскрыли, как решить проблему скрипящих дверей и замков

Скрипучие двери и замки можно легко починить самостоятельно с помощью простых средств, например технического вазелина или смазки WD-40, которые найдутся в гараже или хозяйственном магазине, заявил NEWS.ru бизнесмен, генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, неприятные звуки возникают из-за того, что со временем механизмы загрязняются и покрываются ржавчиной.

Со временем замок и дверные петли забиваются грязью и покрываются ржавчиной, поэтому начинают издавать противные звуки. Если дверь «запела», пришло время наведаться в гараж или ближайший строительный магазин. Рекомендую использовать смазку в формате спрея, например WD-40 или графитовую смазку в баллончике. У некоторых производителей предусмотрен специальный пластиковый носик для труднодоступных мест. Также подойдут технический вазелин, солидол, литол или машинное масло, но консистенция у них более густая и для нанесения потребуются медицинский шприц или ватная палочка, — пояснил Васильев.

По его словам, для эффективного решения проблемы важно обработать все подвижные элементы механизма. Эксперт добавил, что лучше не использовать для этих целей подсолнечное масло, так как оно не обладает нужными свойствами.

Чтобы смазать дверные петли, открутите декоративные накладки с помощью отвертки. Нанесите смазку на все подвижные части, а излишки уберите ветошью. Если нужно смазать замок, нанесите смазку на ключ и покрутите его несколько раз в замке, чтобы смазка проникла во все механизмы. Что точно не рекомендую использовать для смазки, так это подсолнечное масло. Консистенция и правда похожа на смазку, но масло не обладает нужными свойствами. Оно быстро загустевает и образует липкую пленку, а еще никак не защищает металлические элементы от коррозии, — резюмировал Васильев.

