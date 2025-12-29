Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 00:29

Москвичей в ближайшие пять лет ждут новые станции метро

Собянин: через пять лет появятся станции метро в Печатниках и на проспекте Мира

Пассажиры в час пик на эскалаторе Московского метрополитена Пассажиры в час пик на эскалаторе Московского метрополитена Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ближайшие пять лет метрополитен значительно расширит свою сеть в столице, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на канале «Россия 1». В частности, на проспекте Мира и в Печатниках.

По информации градоначальника, всего около десяти районов столицы получат выходы к подземке. Среди них — Бирюлево Восточное и Западное, Ярославский район, Гольяново и Рублево-Архангельское направление. Также продолжится развитие линий в отдаленные территории. Помимо этого, метро придет в Можайский район по Филевской линии, в инновационный центр «Сколково», а Троицкая линия будет продлена до самого Троицка.

Ранее губернатор Сантк-Петербурга Беглов отметил, что строительство новой ветки метро до петербургского аэропорта Пулково с возможным продлением до «Экспофорума» возможно только при федеральном софинансировании. Он подчеркнул, что в бюджет города на ближайшие три года заложено 200 млрд рублей на развитие метрополитена.

Также стало известно, что новые станции Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена «Путиловская» и «Юго-Западная» успешно прошли динамические испытания эскалаторов. Там уточнили, что подобная проверка позволит минимизировать риск остановок эскалаторов при эксплуатации.

Москва
Сергей Собянин
метрополитен
станции
