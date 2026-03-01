Володин перечислил вступающие в силу с 1 марта законы Володин: с 1 марта вступил в силу запрет на иностранные слова на вывесках

С 1 марта в России вступил в силу закон, обязывающий использовать русский язык на всех вывесках, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Кроме того, теперь онлайн-сервисы не смогут автоматически списывать деньги за подписки, сайты, продающие табак и вейпы, будут блокировать без решения суда, а также расширяются основания для увольнения мигрантов.

Информация на вывесках, указателях, табличках теперь должна быть на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России. Строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы, — написал он.

Адвокат и партнер BMS Law Firm Денис Фролов уточнил, что онлайн-сервисы не смогут списывать деньги «по умолчанию», ссылаясь на старую галочку в оферте. По словам эксперта, теперь ключевым условием легитимности трансакции станет получение явного, осознанного согласия пользователя непосредственно перед каждым списанием. Эксперт напомнил, что нововведение распространяется на все интернет-сервисы с регулярными платежами.