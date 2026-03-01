«Утром были взрывы»: туристы показали опустевшие улицы в Дубае

Российские туристы сняли на видео опустевшие улицы и закрытые заведения Дубая, кадрами поделился телеканал РЕН ТВ. Находящаяся в эпицентре событий россиянка в беседе с изданием отметила резкий контраст с началом дня, сообщив, что сейчас над городом патрулирует военная авиация.

Если утром были слышны взрывы, то в данный момент все спокойно. Летает в небе истребитель, — поделилась женщина.

Ранее в Сети появилось видео, как в Дубае сбили летевший рядом с «Бурдж-Халифой» дрон. На кадрах можно увидеть, как беспилотник приближается к комплексу, но его ликвидируют — в частности, дрон взрывается.

До этого сообщалось, что в Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за риска новых ракетных атак Ирана в ОАЭ. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.

Тем временем более ста российских семей не могут вылететь из ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства. Путешественников из Дубая, Шарджи, Аджмана и других эмиратов экстренно перевезли в один временный отель в Шардже, где они живут в почти спартанских условиях.