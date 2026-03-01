Царукян устроил массовую потасовку после поединка в США Царукян напал на соперника и спровоцировал массовую драку после поединка в США

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян спровоцировал массовую драку после борцовского поединка, напав на соперника, передает «Чемпионат». На турнире RAF6 он встретился с американским спортсменом Джорджио Пулласом в поединке по вольной борьбе.

Царукян победил с результатом 5:3 и сразу после этого набросился на Пулласа. В ответ на это на ринг выбежали секунданты обоих бойцов, и завязалась массовая потасовка. На всей площадке в драке участвовали более 10 человек.

Ранее сообщалось, что в финале поединка среди юниоров на турнире по борьбе в Грозном произошла драка между чеченским спортсменом и его соперником из Северной Осетии. Недовольный результатом чеченский борец атаковал победившего противника, после чего к нему присоединились десятки зрителей, что привело к потасовке. Федерация спортивной борьбы России намерена применить строгие меры к зачинщикам конфликта. Президент Федерации Михаил Мамиашвили отметил, что подобные провокации на домашних мероприятиях не украшают участников.