Чеченский борец напал на победившего его соперника В Грозном на турнире по борьбе спортсмен подрался с победившим его соперником

На турнире по борьбе, проходившем в Грозном, произошла драка между чеченским спортсменом и его соперником из Северной Осетии, сообщает «Подъем». Конфликт разразился в финале поединка среди юниоров, когда первый, недовольный результатом, атаковал победившего противника.

Вскоре к нему присоединились десятки зрителей, что привело к потасовке. Некоторые из них вмешались, пытаясь разнять дерущихся. Федерация спортивной борьбы России выразила намерение применить строгие меры к виновным. Организация сообщила, что конфликт быстро остановили, но не останется без внимания. Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета, и к нарушителям применят жесткие санкции.

Президент Федерации Михаил Мамиашвили отметил, что подобные провокации на домашних мероприятиях не украшают участников. Он добавил, что все спортсмены – это молодые люди, и организация продолжает их воспитывать.

Ранее баскетболист уфимского клуба «Купол-Родники» Матвей Решетов сбил с ног двух девушек, которые проводили интервью перед началом матча. Спортсмен разогнался и влетел в журналистку с ее собеседницей, после чего те упали.