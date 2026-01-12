Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:38

Чеченский борец напал на победившего его соперника

В Грозном на турнире по борьбе спортсмен подрался с победившим его соперником

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На турнире по борьбе, проходившем в Грозном, произошла драка между чеченским спортсменом и его соперником из Северной Осетии, сообщает «Подъем». Конфликт разразился в финале поединка среди юниоров, когда первый, недовольный результатом, атаковал победившего противника.

Вскоре к нему присоединились десятки зрителей, что привело к потасовке. Некоторые из них вмешались, пытаясь разнять дерущихся. Федерация спортивной борьбы России выразила намерение применить строгие меры к виновным. Организация сообщила, что конфликт быстро остановили, но не останется без внимания. Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета, и к нарушителям применят жесткие санкции.

Президент Федерации Михаил Мамиашвили отметил, что подобные провокации на домашних мероприятиях не украшают участников. Он добавил, что все спортсмены – это молодые люди, и организация продолжает их воспитывать.

Ранее баскетболист уфимского клуба «Купол-Родники» Матвей Решетов сбил с ног двух девушек, которые проводили интервью перед началом матча. Спортсмен разогнался и влетел в журналистку с ее собеседницей, после чего те упали.

борцы
драки
турниры
Грозный
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина четыре года молилась Шреку
Еврокомиссия заявила о готовности ужесточить санкции против Ирана
В ЕС придумали «европейский» способ спасти Гренландию от Трампа
Лувр закрылся на неопределенный срок
Дерзкий кабан обокрал рыбаков в Казахстане и попал на видео
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.