14 марта 2026 в 17:07

Известный философ и критик политики Запада умер в Германии

DPA: немецкий философ Юрген Хабермас умер в возрасте 96 лет

Юрген Хабермас Юрген Хабермас Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Выдающийся немецкий философ и социолог Юрген Хабермас ушел из жизни в Германии на 97-м году жизни, сообщает DPA. Он скончался в городе Штарнберг. В последние годы специалист был известен в том числе своей критической оценкой действий западных стран в отношении украинского конфликта.

Юрген Хабермас сегодня скончался в Штарнберге в возрасте 96 лет, — сказано в сообщении.

Ранее звукорежиссер Сергей Игнатов, стоявший у истоков создания радиостанции «Эхо Москвы», ушел из жизни на 69-м году. Как рассказал журналист Андрей Кравченко, более известный как Антон Орехъ, в течение последних трех лет Игнатов боролся с раком. Коллеги подчеркнули, что, несмотря на тяжелую болезнь, он находил утешение в работе и не прекращал трудиться до последних дней.

До этого на 75-м году жизни скончался цирковой режиссер Валентин Гнеушев. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный выразил соболезнования родственникам и близким покойного. Гнеушева обнаружила мертвым его дочь. Она пришла навестить отца после того, как он несколько дней не выходил на связь.

