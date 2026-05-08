Минюст признал иноагентом Эпштейна

08 мая 2026 в 17:08

Минюст внес в реестр иноагентов философа Михаила Эпштейна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов философа Михаила Эпштейна. В реестр также попали новостной ресурс Cyprus Daily News, политик Антон Михальчук, писатель Игорь Ефимов, а также Евгений Малюгин и Андрей Агапов, сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, Эпштейн не живет в России. Между тем он распространял ложную информацию о российской власти, а также поддерживал связь с другими иноагентами.

Аналогичные нарушения Минюст нашел у других граждан, которые попали в реестр. Что касается Cyprus Daily News, владелец ресурса проживает за пределами России, СМИ также распространяло ложную информацию, в том числе о проведении СВО.

Ранее Минюст России включил американскую неправительственную организацию International Women's Media Foundation (IWMF, Международный женский медиафонд) в реестр НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Она занимается поддержкой женщин, работающих в сфере медиа.

Между тем Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима основательницу издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Галину Тимченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее признали виновной по делу об организации деятельности нежелательной организации.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

