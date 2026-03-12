Легендарный режиссер российского цирка ушел из жизни в 74 года Запашный сообщил о смерти легендарного циркового режиссера Гнеушева

Российский цирк понес невосполнимую утрату — на 75-м году жизни скончался выдающийся режиссер Валентин Гнеушев, сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале. Он принес соболезнования родным и близким умершего.

Валентин Гнеушев был одним из самых лучших режиссеров цирка, — написал Запашный.

По данным «МК», тело режиссера обнаружила дочь. Она приехала к отцу после того, как он перестал выходить на связь. В последние дни жизни он перенес воспаление легких. При выписке из больницы Гнеушев повредил руку.

Гнеушев родился в Нижнем Тагиле, окончил цирковое училище и ГИТИС. В начале 90-х режиссер ворвался в цирковой мир, поразив всех новаторскими программами. На его счету более 30 номеров, ставших призерами фестивалей в Париже и Монте-Карло. Он ставил шоу на Бродвее и в Токио, навсегда вписав свое имя в историю мирового цирка.

