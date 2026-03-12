Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026

Долина призналась в смене взглядов после скандала с жильем

Долина назвала свои песни более зрелыми после пережитого скандала с квартирой

Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина призналась в интервью ТАСС, что недавний скандал с потерей квартиры серьезно повлиял на ее мировоззрение и творческий путь. Звезда отметила, что личные переживания стали катализатором для создания нового материала.

По словам Долиной, столкновение «с суровой реальностью» отразилось на настроении и посыле ее последних работ. Одной из знаковых новинок стала песня «Последнее прощай», которая уже собрала многомиллионную аудиторию и претендует на высшие строчки хит-парадов.

Когда с человеком происходит что-то очень серьезное — неважно, в хорошем или плохом смысле, его жизнь меняется, — добавила Долина.

Артистка подчеркнула, что сложный период в жизни помог ей достичь новой степени искренности в музыке. Большинство свежих композиций были записаны непосредственно в разгар или сразу после завершения «квартирного вопроса», что придало им особую эмоциональную окраску. Певица выразила надежду, что слушатели смогут почувствовать ту глубину, которую она вложила в каждую строчку.

Ранее Долина начала получать угрозы от неизвестных людей. Народная артистка России стала опасаться за свою жизнь и здоровье. В связи с этим представители Долиной попросить закрыть судебные заседания по делу обманувших ее мошенников.
