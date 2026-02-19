Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 13:40

Ларисе Долиной начали поступать угрозы

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская певица Лариса Долина начала получать угрозы от неизвестных людей, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. По его информации, народная артистка России опасается за свою жизнь и здоровье. В связи с этим представители Долиной попросить закрыть судебные заседания по делу обманувших ее мошенников.

Ранее четверо фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной попросили отменить приговор. Как рассказал адвокат одного из осужденных Асим Алиев, они подали апелляционные жалобы в Московский областной суд. По словам юриста, его подзащитный Дмитрий Основа готов был сотрудничать со следствием и изобличить организаторов. Он также отметил, что схема перевода похищенных у певицы средств полностью не раскрыта.

До этого появилась информация, что Долина может получить почти 3 млн рублей выручки от продажи билетов на концерт в Коломне. Такую сумму артистка сможет заработать при условии полного аншлага. Мероприятие «Юбилей в кругу друзей» пройдет 11 марта в ДК «Тепловозостроитель».

