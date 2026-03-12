Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:01

Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок

Бизнес-эксперт Антонов: снабженцы разыгрывают тендеры с завышенными ценами

Снабженцы могут разыгрывать тендеры с заранее завышенными ценами, рассказал 360.ru эксперт по контролю закупок Андрей Антонов. Он отметил, что владельцы компаний часто не уделяют достаточно внимания процессу закупок.

Противозаконный и нездоровый союз снабженца и поставщика, если он имеет место, так или иначе сводится к одной цели — заплатить поставщику цену выше, чем закупаемый товар стоит на самом деле, а часть этой дельты вернуть снабженцу. Классический откат, — рассказал Антонов.

Эксперт подчеркнул, что снабженцы могут договариваться с поставщиком о завышении цены без обоснований. Также, по его словам, поставщики с более низкими ценами могут отсеиваться недобросовестным снабженцем.

Ранее сообщалось, что российские предприниматели начали массово сокращать расходы на маркетинг. Развитие новых направлений заморожено: бизнес сосредоточился на поддержке текущих каналов и оптимизации, а не на запуске амбициозных проектов.

