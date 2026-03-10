Бизнесмены начали массово сокращать одну статью расходов из-за кризиса

Российские предприниматели начали массово сокращать расходы на маркетинг, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, развитие новых направлений заморожено: бизнес сосредоточился на поддержке текущих каналов и оптимизации, а не на запуске амбициозных проектов.

Под удар также попали доходы руководства. Сокращение премиальных топ-менеджеров становится инструментом давления: снижение зарплат может вынудить дорогих управленцев уйти, освободив место для более скромных по запросам специалистов.

Эксперты подтверждают системный кризис. Основатель HR-консалтинговой компании KnowNames Анастасия Стасева отмечает, что компании ужесточили контроль расходов: даже при одобрении крупных тендеров осваивается лишь малая часть средств (10–15%). Главным критерием при выборе подрядчиков становится их способность экономить ресурсы заказчика. Одновременно вводится «найм-фриз», проходят точечные сокращения, а бонусы руководителей падают на 30–60%.

В малом бизнесе ситуация не лучше. Директор по развитию платформы для HR-менеджеров Владислав Дылдин подчеркнул, что игроки либо теряют доходы, либо перебрасывают остатки бюджетов в высококонверсионные каналы. Медийная реклама теряет смысл: теперь важны только немедленный результат и доведение клиента до покупки. Однако из-за роста стоимости лида малому бизнесу становится все труднее конкурировать за потребителя с крупными корпорациями.

Ранее бизнес-консультант Илья Русяев заявил, что металлургия может столкнуться с затяжным кризисом в 2026 году. По его словам, под давление от прямой зависимости от жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России также попадут строительство и девелопмент.