22 января 2026 в 14:15

«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис

Консультант Русяев: металлургия может столкнуться с затяжным кризисом в 2026-м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Металлургия может столкнуться с затяжным кризисом в 2026 году, заявил NEWS.ru бизнес-консультант Илья Русяев. По его словам, под давление от прямой зависимости от жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России также попадут строительство и девелопмент.

ЦБ в базовом сценарии удерживает жесткие денежно-кредитные условия, а диапазон средней ключевой ставки на 2026 год указывается 13–15%. Строительство и девелопмент остаются под давлением из-за прямой зависимости от уровня ставок. ДОМ.РФ закладывает, что 70–75% сделок будут совершаться с ипотекой, то есть рынок остается ипотечно зависимым. Металлургия, особенно сталь и прокат, по отраслевым оценкам сталкивается с затяжным кризисом: слабый внутренний спрос плюс сжатие экспортных рынков и санкционные ограничения. Это означает осторожные производственные планы, борьбу за внутренний спрос, более жесткую конкуренцию за маржу и логистические окна для экспорта, — пояснил Русяев.

Также он указал на прогнозируемое сильное сокращение рынка лизинга и просадку спроса на новые автомобили из-за удорожания владения. По его мнению, в первом квартале 2026-го спрос на машины может упасть до 40%. Консультант добавил, что с кризисом в текущем году может столкнуться и угольная отрасль.

Лизинг испытывает сильное давление. По оценкам аналитиков, рынок нового лизингового бизнеса в 2025 году мог сократиться почти на 45% из-за высокой ставки и охлаждения инвестиционной активности. Автомобильный рынок по оценкам может столкнуться с просадкой спроса на новые автомобили на 25–40% в первом квартале 2026 года из-за роста издержек и удорожания владения. Угольная отрасль вошла в 2026-й с тяжелым наследием. Forbes со ссылкой на данные Росстата описывает значительный убыток угольных компаний в 2025 году. Дополнительно обсуждается риск сокращения железнодорожного экспорта и зависимость от конъюнктуры азиатских рынков, — пояснил Русяев.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что экономика в РФ демонстрирует адаптивность, но требует мягкого стимулирования роста. Он подчеркнул, что отдельные секторы, такие как угольная отрасль, металлургия, строительство, столкнулись с трудностями.

Россия
экономика
промышленность
кризисы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
