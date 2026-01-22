Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 13:28

Шохин призвал смягчить денежно-кредитную политику в России

Президент РСПП Шохин: охлаждение экономики России достигло предела

Александр Шохин Александр Шохин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская экономика демонстрирует адаптивность и требует мягкого стимулирования роста, считает президент РСПП Александр Шохин. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что отдельные секторы, такие как угольная отрасль, металлургия, строительство, столкнулись с трудностями.

2026 год будет тоже непростым. Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%. Но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами — субсидиями, дотациями или резким снижением ставки — это даже вредно, — пояснил он.

По его мнению, такой подход сохранит макростабильность, позволит удерживать рост ВВП выше 1% при снижении инфляции и создаст основу для долгосрочного развития. Подогревать экономику нужно сейчас, подчеркнул Шохин.

Ранее президент РСПП рассказал, что принятие закона о гибкости рынка труда и платформенная занятость помогут избавить Россию от кадрового голода. По его словам, сейчас самый подходящий момент, так как напряжение на рынке труда спало после охлаждения экономики.

