Президент РСПП раскрыл, как можно решить проблему кадрового голода в России

Принятие закона о гибкости рынка труда и платформенная занятость помогут избавить Россию от кадрового голода, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас самый подходящий момент, так как напряжение на рынке труда спало после охлаждения экономики.

Снятие ограничений на сверхурочную работу и другие меры позволят частично компенсировать дефицит рабочей силы порядка 800 тыс. человек. Сейчас напряжение на рынке труда несколько ослабло в связи с охлаждением экономики. Это самый подходящий момент для того, чтобы меры по повышению гибкости рынка труда запустить, — считает Шохин.

Глава РСПП также отметил, что платформенная экономика набирает силу во всем мире, а многие работники, привыкшие к гибкому графику, не захотят переходить в штат. Поэтому необходимо постепенно создавать стимулы для самозанятых и платформенных работников к участию в формировании социальных фондов и медстрахования, избегая резких изменений, которые могут помешать развитию новых форм бизнеса.

Еще одним ключевым направлением он назвал рост производительности труда за счет автоматизации. Важным также является создание механизмов для плавного перехода выпускников профобразования на рынок труда с независимой оценкой их квалификации работодателями.

