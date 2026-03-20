Детство в интернате, измены жене, новые роли: куда пропал Анатолий Журавлев

Анатолий Журавлев прославился благодаря ролям в фильмах «День рождения Буржуя», «Бандитский Петербург», «Палач» и многим другим. Сегодня, 20 марта, он отмечает свой 62-й день рождения. Что известно о личной жизни и карьере актера, почему в детстве он попал в интернат?

Как прошло детство Журавлева

Анатолий Журавлев появился на свет в Верхней Салде в Свердловской области. Его воспитывала мать, отец, будучи летчиком, покинул семью, когда Анатолий был совсем маленьким. Женщина работала на заводе в три смены, что было крайне тяжело, и из-за этого часто болела. В возрасте семи лет Анатолий оказался в школе-интернате.

«Четыре года в интернате — это была борьба за выживание, драки. Я превращался в какого-то звереныша, бабушка заметила это, забрала меня оттуда и отдала в обычную школу. Хотя меня по внешнему виду не хотели брать: полагали, я все испорчу. Поначалу так и было: я научил курить полкласса», — рассказывал артист в программе «Судьба человека» на канале «Россия».

Жизнь в интернате не была легкой для Журавлева, но он справлялся благодаря поддержке бабушки и мамы, а также занятиям спортом. Анатолий увлекся тхэквондо, достиг уровня черного пояса и стал чемпионом СССР. Прежде чем стать актером, он получил образование на филологическом факультете педагогического института и работал учителем русского языка и литературы в деревне Медведево, однако ему было скучно преподавать детям.

В студенчестве артист выходил на сцену Нижнетагильского драматического театра, и поэтому решил поступать в ленинградский ЛГИТМиК на актерский факультет.

В Петербург Журавлев уехал с девушкой Натальей Дубонос, с которой познакомился в Нижнем Тагиле. Талантливого студента взяли в труппу Театра Комедии, где он прослужил пять лет. Позже вместе с Натальей актер переехал в Москву. В столице он попал на работу в театр Олега Табакова.

Как сложилась личная жизнь Журавлева

Анатолий и его супруга прожили вместе 20 лет. В этом союзе не появилось общих детей, однако за этот период у Журавлева вне брака родились сын и дочь.

Анатолий Журавлев не ожидал, что у него появится первый внебрачный ребенок. Его давняя подруга Надежда Данилова родила сына, Журавлев в тот момент находился в отъезде, поступив на актерский факультет, и не был готов к роли отца.

«Вот представьте, что вам звонит женщина, которую вы видели всего несколько раз, и говорит о беременности. Первая реакция — отрицание. Кажется, что тебя хотят обмануть», — признавался он.

Журавлев рассказал, что после знакомства с Надеждой их отношения очень быстро перешли к близости.

Внебрачная дочь Журавлева Василиса появилась на свет после его связи с актрисой Татьяной Шитовой. Актер признался, что долго скрывал второго ребенка, потому что понимал, какой удар новость об этом нанесет Наталье. Жена Анатолия узнала о Василисе из эфира телепрограммы в 2009 году, когда Шитова рассказала, что Журавлев не признает ребенка.

Актриса призналась в беседе с Борисом Корчевниковым, что, узнав о беременности, хотела сделать аборт. Актеры расстались в 2008 году, после того как Журавлев узнал о беременности избранницы.

«История с Толей была недолгой, но она была нужной, потому что в моей жизни появилась Василиса. Да, роман был коротким. Да, мы расстались. Но это должно было произойти. Мне не в чем упрекнуть Толю, потому что мы встретились в кафе, и в этой беседе он интеллигентно спросил: „Ну, Таня, что ты решаешь?“ Я ответила, что буду оставлять Василису. „Ну, это твое решение“.

Меня это тогда садануло очень сильно. Мы вышли из кафе, он проводил меня до машины — на мне были красные колготки в цвет машины — и сказал: „Не надевай эти колготки, они тебе не идут, я тебе как друг говорю!“» — рассказывала Шитова.

Журавлев начал общаться с дочерью, когда ей исполнилось два года. Но сначала он сделал ДНК-тест, чтобы убедиться в родстве с девочкой. Журавлев признавался, что весь этот скандал сильно повлиял на его отношения с Натальей.

«Он ее практически сломил. Представьте, каково это — жить с человеком 20 лет, не иметь детей и тут узнать про внебрачного ребенка. Это был удар», — рассказал Журавлев в передаче «Судьба человека».

Анатолий поддерживает связь с дочерью.

В 2011 году Анатолий Журавлев встретил молодую актрису Полину Приходько. Они познакомились у друзей на театральном капустнике. Несмотря на разницу в возрасте в 25 лет, между ними начался роман, и вскоре они поженились. Два года спустя у них родился сын Глеб.

Чем сейчас занимается Журавлев

Анатолий Журавлев продолжает творческую деятельность.

Анатолий Журавлев имеет в своем портфолио более 60 проектов, включая кино и телевидение. В последнее время он участвовал в создании фильмов «Елки-11» и «Непослушник», а также комедийного сериала «Жуки».

В настоящий момент в производстве с участием артиста находятся картины «Трудный ребенок», «Телохранители-3», «Пора на завод» и «Жуки. Зима».

