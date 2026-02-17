Зимняя Олимпиада — 2026
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке

Глава РСПП Шохин: в России есть собственные механизмы защиты бизнес-инвестиций

Александр Шохин Александр Шохин Фото: Kremlin.ru
Российским компаниям пора перестать надеяться на западное правосудие и активнее использовать отечественные механизмы разрешения споров, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в беседе с NEWS.ru. Отвечая на вопрос о новых механизмах защиты инвестиций в рамках ЕАЭС и БРИКС, он отметил, что суды в Лондоне и Нью-Йорке уже не являются эффективным инструментом.

По словам Шохина, многие российские предприниматели продолжают судиться там, и некоторые даже добиваются побед, но чаще всего — в спорах с другими российскими же бизнесменами. При этом глобальные механизмы, такие как система разрешения споров ВТО, уже много лет заблокированы — в первую очередь из-за позиции США, которые не назначают своих представителей в судебные органы.

Поэтому нужно восстановить то, что, вообще-то говоря, порушено, — отметил Глава РСПП.

В сложившейся ситуации эксперт предложил обратить внимание на то, что уже работает внутри страны. При РСПП действует собственный арбитражный центр, а при Торгово-промышленной палате — Международный коммерческий арбитражный суд. Эти структуры вполне способны рассматривать споры самого высокого уровня, включая инвестиционные и торговые.

Однако, как подчеркнул Шохин, для полноценной работы этих механизмов нужно снять одно важное ограничение. Речь идет о выводе самого РСПП из санкционного SDN-списка, что позволит союзу эффективнее взаимодействовать с иностранными партнерами и обеспечивать защиту интересов российского бизнеса на международной арене.

Ранее Шохин заявил, что ВТО в нынешних условиях демонстрирует крайне низкую эффективность. Он охарактеризовал ее положение анекдотом, в котором пациент спрашивает врача, куда его везут, и получает ответ: «В морг». На что пациент возражает: «Но я еще жив!», а врач парирует: «А мы еще не доехали».

