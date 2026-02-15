Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 11:58

Шохин вспомнил анекдот об умирающем пациенте в связи с ВТО

Глава РСПП Шохин: Всемирная торговая организация находится при смерти

Александр Шохин Александр Шохин Фото: Kremlin.ru
Всемирная торговая организация (ВТО) в нынешних условиях демонстрирует крайне низкую эффективность, уверен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В беседе с ТАСС он охарактеризовал ее положение анекдотом, в котором пациент спрашивает врача, куда его везут, и получает ответ: «В морг». На что пациент возражает: «Но я еще жив!», а врач парирует: «А мы еще не доехали».

ВТО давно уже как при смерти. А сейчас можно констатировать уже, зафиксировать даже не кому, а уже клиническую смерть, так сказать. И нужны меры, чтобы откачать пациента, — рассказал он.

Ранее Шохин заявил, что в 2026 году цены на недвижимость в России могут снизиться, что сделает ее более привлекательной для вложений со стороны граждан. Кроме того, по его словам, депозиты в банках сохранят свою привлекательность.

Он также предположил, что Центробанк России может понижать ключевую ставку «маленькими шажками» — на 50 базисных пунктов на каждом заседании до апреля. По его словам, на встрече президента с правительством обсуждалась ставка в размере 12–13%.

