Шохин назвал возможные направления сотрудничества России с США Шохин: РФ и США могут сотрудничать в космической и энергетической сферах

Россия и США могут сотрудничать в космической и энергетической сферах, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он также назвал добычу редкоземельных металлов одной из перспективных областей взаимодействия Москвы и Вашингтона, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы опрашивали свои компании, по каким отраслям и видам деятельности можно рассматривать возобновление сотрудничества [с США]. <…> Это сотрудничество в области космоса, энергетики, — сказал Шохин.

Глава РСПП добавил, что авиационная и металлургическая отрасли тоже могли бы стать направлением сотрудничества двух стран. Он подчеркнул, что возобновление взаимодействия зависит от готовности американских компаний поддержать российские проекты и условий, на которых РФ будет принимать иностранные инвестиции.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что, продлевая санкции против России, Соединенные Штаты считают, что конфликт на Украине будет продолжаться еще как минимум год. По его мнению, таким образом глава Белого дома Дональд Трамп стремится продемонстрировать мировому сообществу свое превосходство над РФ.