Политолог раскрыл, зачем на самом деле США продлили санкции против России

Продлевая санкции против России, Соединенные Штаты считают, что конфликт на Украине будет продолжаться еще как минимум год, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, таким образом глава Белого дома Дональд Трамп стремится продемонстрировать мировому сообществу свое превосходство над РФ.
Во-первых, раз США продлили санкции против РФ на год, значит, считают, что переговоры по украинскому конфликту будут идти примерно столько же. Поэтому санкции и продлеваются. Во-вторых, это попытка Трампа усидеть одновременно на нескольких стульях. С одной стороны, показать всему миру, что он крутой парень в отношениях с Россией, но и одновременно внутри Штатов, потому что там мы привыкли слышать о демократических ястребах. Однако республиканские ястребы еще более радикальны, чем демократы. И не будем забывать, что еще и «вашингтонское болото» существует, — сказал Блохин.
Он подчеркнул, что экономические проекты между США и Россией все еще обсуждаются, и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев ведет переговоры по этому направлению. Поэтому, по словам политолога, продление санкций не является чем-то катастрофическим. Однако, как отметил Блохин, это лишний раз подтверждает, что урегулировать украинский конфликт быстро не удастся.
Ранее сообщалось, что Трамп продлил санкции против России еще на год из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в указе, опубликованном в Федеральном реестре США.