20 февраля 2026 в 10:43

Политолог раскрыл, зачем на самом деле США продлили санкции против России

Политолог Блохин: в США полагают, что конфликт на Украине затянется еще на год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Продлевая санкции против России, Соединенные Штаты считают, что конфликт на Украине будет продолжаться еще как минимум год, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, таким образом глава Белого дома Дональд Трамп стремится продемонстрировать мировому сообществу свое превосходство над РФ.

Во-первых, раз США продлили санкции против РФ на год, значит, считают, что переговоры по украинскому конфликту будут идти примерно столько же. Поэтому санкции и продлеваются. Во-вторых, это попытка Трампа усидеть одновременно на нескольких стульях. С одной стороны, показать всему миру, что он крутой парень в отношениях с Россией, но и одновременно внутри Штатов, потому что там мы привыкли слышать о демократических ястребах. Однако республиканские ястребы еще более радикальны, чем демократы. И не будем забывать, что еще и «вашингтонское болото» существует, — сказал Блохин.

Он подчеркнул, что экономические проекты между США и Россией все еще обсуждаются, и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев ведет переговоры по этому направлению. Поэтому, по словам политолога, продление санкций не является чем-то катастрофическим. Однако, как отметил Блохин, это лишний раз подтверждает, что урегулировать украинский конфликт быстро не удастся.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил санкции против России еще на год из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в указе, опубликованном в Федеральном реестре США.

