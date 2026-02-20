В США раскрыли возможные сроки удара по Ирану CBS: Трампа уведомили о готовности военных к операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп получил уведомление о готовности вооруженных сил к возможным боевым действиям против Ирана уже 21 февраля, сообщает CBS со ссылкой на источники. При этом операция может и не начаться в ближайшие выходные.

По данным канала, Трамп не принял окончательного решения о нанесении удара. Администрация анализирует последствия потенциальной эскалации конфликта и варианты сохранения сдержанности.

Ранее сообщалось, что США сосредоточили на Ближнем Востоке группировку, которая способна вести воздушную кампанию против Ирана несколько недель. Аналитики считают, что масштаб и скорость наращивания американских сил делают нападение на Иран все более вероятным.

До этого эксперт-американист Малек Дудаков заявил, что большое столкновение между США и Ираном вполне возможно. По его словам, американцы продолжают собирать в Ближневосточном регионе большие силы, а вашингтонские «ястребы» надеются на смену режима в Тегеране.

В конце января США заявили о выдвижении «огромной армады» в сторону Ирана и призвали к переговорам. Вашингтон угрожал в противном случае новыми ударами. Трамп заявил, что если договоренности с Ираном не будут достигнуты, то Соединенные Штаты применят «очень жесткие меры». По его словам, одним из возможных вариантов действий может стать отправка авианосца в регион.