15 марта 2026 в 17:48

«Газпром» предупредил Европу о возможных проблемах с закачкой

Миллер: низкие запасы газа в Европе создают серьезные сложности для закачки

Низкие запасы газа в Европе создают серьезные сложности для закачки, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, которые передает РИА Новости, отбор газа из подземных хранилищ продолжается, а общий уровень запасов опустился до 29%.

В ПХГ крупнейших по газопотреблению стран уровень запасов значительно ниже среднего показателя по ЕС, именно это создает серьезные сложности для предстоящего сезона закачки, — заявил Миллер.

Ранее сообщалось, что Великобритания столкнулась с критическим сокращением энергетических резервов. По данным оператора газотранспортной системы National Gas, запасы газа в хранилищах страны составляют всего около 6,7–7 тыс. гигаватт-часов, чего хватит лишь на полтора-два дня потребления.

До этого сообщалось, что отказ от российского СПГ и война на Ближнем Востоке грозят Европе энергетическим кризисом. Основная угроза для Европы связана не столько с физическими поставками, сколько с резким скачком цен.

Также издание UnHerd сообщило, что эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном может сыграть на руку России. По мнению авторов, возможный хаос в Иране приведет к росту цен на нефть и усилению зависимости Европы от российских энергоресурсов.

