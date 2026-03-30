30 марта 2026 в 19:32

«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме

Запасы газа в подземных хранилищах Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 70%, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В сообщении пресс-службы компании говорится, что несмотря на призывы Еврокомиссии начать закачку как можно раньше, сезон отбора в Европе продолжается, а уровень запасов снизился до 28%.

Уровень запасов газа в хранилищах ЕС можно охарактеризовать как критически низкий для современной Европы. На ту же дату в 2025 году он был на отметке 33,5%, а в 2024 году — 58,7%. Можно предположить, что запасы в европейских ПХГ к началу следующего сезона отбора могут не достигнуть даже 70%, — отметил он.

Миллер добавил, что на прошедшей неделе в ряде ключевых газопотребляющих регионов континентальной Европы температура воздуха была заметно ниже климатической нормы.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с отложенным будильником. По его мнению, европейцы медленно начинают ощущать масштаб проблемы, но еще не готовы к решительным действиям.

