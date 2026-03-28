Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 21:29

«Начинает доходить»: Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в ЕС

Дмитриев сравнил осознание энергетического кризиса в ЕС с отложенным будильником

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с отложенным будильником. По его мнению, европейцы медленно начинают ощущать масштаб проблемы, но еще не готовы к решительным действиям.

Дмитриев отметил, что спустя месяц осознание кризиса постепенно доходит до людей, и сравнил это с ситуацией, когда кто-то нажимает кнопку «отложить» на громком будильнике — то есть понимает проблему, но пока не готов с ней справиться. Он добавил, что европейские бюрократы могут ознакомиться с его постами, чтобы лучше представить масштабы шока.

Ранее Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Он указал, что именно руководителя дипломатии Евросоюза Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксена и премьер-министра Латвии Эвику Силиня следует «помянуть у бензоколонки».

До этого Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.

Европа
Кирилл Дмитриев
кризисы
будильники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей после наводнения
Средства ПВО сбили 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ
Стало известно, кого отправляют на передовую под Харьковом
Власти ФРГ назвали проблемы с железными дорогами угрозой демократии
«Начинает доходить»: Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в ЕС
«Минздрав не видит»: пиво отказались возвращать на российские стадионы
В Тюмени две женщины пытались поджечь военкомат зажигательной смесью
На Западе раскрыли, как Нетаньяху унизил Зеленского
В Иране начали забирать 12-летних детей в армию
Потеря Константиновки, Лимана: ситуация на фронтах СВО вечером 28 марта
Рэпера-иноагента переобъявили в розыск
Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь
Всплыл неприятный для Киева факт о главе Генштаба ВСУ
Корреспондент RT не смог сдержать слез из-за смерти журналистки в Ливане
Названо число пострадавших при атаках ВСУ в российском регионе
Ребенка смыло потопом прямо на улице в Махачкале
«Сгущаются грозовые тучи»: на Западе ужаснулись положению Киева
Вэнс указал на примерный срок окончания операции США в Иране
Самолет США ДРЛОиУ E-3 получил повреждения при ударе Ирана
В Вашингтоне начались протесты против политики Трампа
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.