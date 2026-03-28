«Начинает доходить»: Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с отложенным будильником. По его мнению, европейцы медленно начинают ощущать масштаб проблемы, но еще не готовы к решительным действиям.

Дмитриев отметил, что спустя месяц осознание кризиса постепенно доходит до людей, и сравнил это с ситуацией, когда кто-то нажимает кнопку «отложить» на громком будильнике — то есть понимает проблему, но пока не готов с ней справиться. Он добавил, что европейские бюрократы могут ознакомиться с его постами, чтобы лучше представить масштабы шока.

Ранее Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Он указал, что именно руководителя дипломатии Евросоюза Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксена и премьер-министра Латвии Эвику Силиня следует «помянуть у бензоколонки».

До этого Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.