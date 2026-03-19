«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»

На энергетических рынках настало время «быков» (игроков, которые ждут роста) на фоне войны на Ближнем Востоке, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о долговременных и масштабных последствиях эскалации.
Образно о ситуации на международных энергетических рынках и ее дальнейшей динамике, по-видимому, можно сказать так, что отдыхают только «медведи», а «пашут в три пота» только «быки», — отметил он.
Ранее китайские аналитики заявили, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По их словам, на фоне ближневосточного кризиса и дефицита топлива прекращение поставок из России может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе.
Ранее руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По его мнению, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.