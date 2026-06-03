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03 июня 2026 в 11:30

Одну страну призвали срочно возобновить переговоры с «Газпромом»

Додон призвал Молдавию срочно возобновить переговоры с «Газпромом»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Молдавии необходимо срочно возобновлять переговоры с «Газпромом», заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон. По его словам, без поставок энергоресурсов по доступным ценам производство в стране становится неконкурентоспособным, передает корреспондент NEWS.ru.

Что нужно срочно — нужно садиться и возобновлять переговоры с «Газпромом». Без ресурсов, без энергетики мы не выживем, как для левого берега [Днестра], так и для правого. Российский газ для Приднестровья — это дешевая электроэнергия для правого берега, для Кишинева. Которую мы сейчас закупаем в три раза дороже из Румынии. О какой конкурентоспособности товаров мы можем говорить? — сказал Додон.

Посол России в Молдавии Олег Озеров на полях ПМЭФ отметил, что вопрос о возобновлении сотрудничества между странами в сфере энергетики осложняется непризнанием Кишинев долгов перед «Газпромом».

Додон на сессии ПМЭФ также заявил, что разрыв отношений с Россией обернулся стагнацией экономики Молдавии. По его словам, сейчас уровень экономического роста страны находится на нулевой отметке. Политик добавил, что бедность населения, по данным Всемирного банка, достигла 33%. Кроме того, за последние три года страну покинули 400 тыс. граждан.

Европа
Молдавия
Игорь Додон
Газпром
российский газ
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