На Западе предположили, сколько продлится операция в Иране

США сосредоточили на Ближнем Востоке группировку, которая способна вести воздушную кампанию против Ирана несколько недель, сообщает газета Financial Times. При этом аналитики считают, что масштаб и скорость наращивания американских сил делают нападение на Иран все более вероятным.
Эксперт по вопросам военной стратегии из Центра новой американской безопасности Бекки Вассер выразила мнение, согласно которому США рискуют втянуться в продолжительный военный конфликт, вопреки обещаниям президента Дональда Трампа завершить затяжные войны, включая конфликты на Ближнем Востоке. Отмечается, что США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки.
Эксперт-американист Малек Дудаков ранее заявил, что большое столкновение между США и Ираном вполне возможно. По его словам, американцы продолжают собирать в Ближневосточном регионе большие силы, а вашингтонские «ястребы» надеются на смену режима в Тегеране.