На Западе предположили, сколько продлится операция в Иране FT: операция США против Ирана может продлиться несколько недель

США сосредоточили на Ближнем Востоке группировку, которая способна вести воздушную кампанию против Ирана несколько недель, сообщает газета Financial Times. При этом аналитики считают, что масштаб и скорость наращивания американских сил делают нападение на Иран все более вероятным.

Эксперт по вопросам военной стратегии из Центра новой американской безопасности Бекки Вассер выразила мнение, согласно которому США рискуют втянуться в продолжительный военный конфликт, вопреки обещаниям президента Дональда Трампа завершить затяжные войны, включая конфликты на Ближнем Востоке. Отмечается, что США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки.

Эксперт-американист Малек Дудаков ранее заявил, что большое столкновение между США и Ираном вполне возможно. По его словам, американцы продолжают собирать в Ближневосточном регионе большие силы, а вашингтонские «ястребы» надеются на смену режима в Тегеране.