Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 19:35

Мошенники в постсоветской республике притворяются коммунальщиками

МГБ ПМР: в Приднестровье мошенники могут притворяться сотрудниками ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники в Приднестровье могут притворятся сотрудниками коммунальных служб, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ПМР. Отмечается, что злоумышленники могут даже угрожать, чтобы получить персональные данные граждан.

Мошенники могут представиться работниками газовых служб или электросетей, чтобы получить доступ к персональным данным граждан, — говорится в сообщении.

В министерстве обратили внимание на то, что мошенники нередко прибегают к запугиванию потребителей угрозой отключения коммунальных услуг вроде газа или электричества, что воспринимается особенно остро зимой. Преступники действуют быстро, не давая людям возможности осмыслить ситуацию или перепроверить информацию, настаивая на срочном погашении фиктивной задолженности. Кроме того, возможны ситуации, когда мошенники приходят домой, маскируясь под представителей служб и запрашивая личные данные, вплоть до реквизитов банковских счетов, предупреждают специалисты ведомства.

Ранее стало известно, что аферисты начали представляться сотрудниками службы доставки магазинов дорогой техники. Они сообщают жертве о якобы оформленном и оплаченном заказе. Далее мошенники называют адрес и данные получателя, а затем просят продиктовать код подтверждения из СМС.

Приднестровье
мошенники
ЖКХ
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронят погибшего в зоне СВО сына Дацика
Байкерская взятка, кровавый трамвай и алкоголь-убийца: что дальше
В Иране назвали виновников агрессии США и Израиля
Бойцы ПВО спасли Москву от еще одного дрона ВСУ
Операция, отказ от «Сватов» и «6 кадров», СВО: как живет Федор Добронравов
Появилась информация о дате третьего раунда переговоров по Украине
Боец добровольческого отряда пострадал от налета дрона ВСУ на Белгородчину
Мужчина спалил автомобили полицейских и попался силовикам
Мошенники в постсоветской республике притворяются коммунальщиками
Шереметьево перевели на режим согласования
ВСУ продолжили атаковать Москву своими дронами
Умер актер из легендарного сериала «Следствие ведут знатоки»
В США рассказали, есть ли жертвы удара по консульству в Ираке
Морпех объяснил, почему газовики не сразу поверили в операцию «Поток»
Женщина подала в суд на босса за то, что тот ее звал «картошкой»
Порядка 73,2% жителей Казахстана переписали историю страны
Раскрыты потери Афганистана в ходе столкновений с Пакистаном
Медведев оценил сериал «10 историй о любви и смерти» о жизни в Донбассе
Польша оказалась в шаге от выхода из Евросоюза
«В заложниках»: аналитик раскрыл хитрый замысел США в войне против Ирана
Дальше
Самое популярное
Общество

Общество

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.