Мошенники в постсоветской республике притворяются коммунальщиками

МГБ ПМР: в Приднестровье мошенники могут притворяться сотрудниками ЖКХ

Мошенники в Приднестровье могут притворятся сотрудниками коммунальных служб, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ПМР. Отмечается, что злоумышленники могут даже угрожать, чтобы получить персональные данные граждан.

Мошенники могут представиться работниками газовых служб или электросетей, чтобы получить доступ к персональным данным граждан, — говорится в сообщении.

В министерстве обратили внимание на то, что мошенники нередко прибегают к запугиванию потребителей угрозой отключения коммунальных услуг вроде газа или электричества, что воспринимается особенно остро зимой. Преступники действуют быстро, не давая людям возможности осмыслить ситуацию или перепроверить информацию, настаивая на срочном погашении фиктивной задолженности. Кроме того, возможны ситуации, когда мошенники приходят домой, маскируясь под представителей служб и запрашивая личные данные, вплоть до реквизитов банковских счетов, предупреждают специалисты ведомства.

Ранее стало известно, что аферисты начали представляться сотрудниками службы доставки магазинов дорогой техники. Они сообщают жертве о якобы оформленном и оплаченном заказе. Далее мошенники называют адрес и данные получателя, а затем просят продиктовать код подтверждения из СМС.