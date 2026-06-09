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09 июня 2026 в 11:20

В ОДКБ нашли подтверждение нарастающего «милитаристского угара» Европы

Замгенсека ОДКБ Семериков: призывы к блокаде Калининграда представляют опасность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейские призывы к транспортной и экономической блокаде Калининграда и Приднестровья несут серьезную угрозу, заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. По его словам, Европа, которая наращивает военные расходы, впала в «реваншистский милитаристский угар», передает ТАСС.

Основная угроза исходит от стран так называемой цивилизованной Европы, впавших в реваншистский милитаристский угар. Идет устойчивая тенденция роста военных расходов. Большую опасность представляют собой призывы к осуществлению транспортной и экономической блокады Калининграда и Приднестровья, — заявил Семериков.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов сообщил, что Россия даст решительный ответ на любые попытки взять в блокаду Калининградскую область. Дипломат также напомнил о словах президента Владимира Путина на прямой линии в 2025 году. Тогда он заявил, что Россия будет уничтожать любые возможные угрозы.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил нападения Европы на Россию. По его словам, во главе этой группы стоит президент Украины Владимир Зеленский.

Россия
ОДКБ
Калининград
Приднестровье
Европа
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