День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 01:21

В МИД РФ заявили, что Москва отреагирует на попытки блокады Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия серьезно относится к заявлениям в странах НАТО и ЕС о возможной блокаде Калининградской области и даст решительный ответ на любые такие попытки, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Подобные заявления Кремль не оставляет без внимания, подчеркнул он.

Мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью. Чего, к сожалению, нельзя сказать об авторах подобных самоубийственных тактических «построений», явно не осознающих возникающих в случае их реализации военно-политических рисков для своих собственных стран. На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ, — отметил дипломат.

По словам Булатова, важным сигналом для стран НАТО и Евросоюза стали слова президента России Владимира Путина. Он заявил о возможной «невиданной до этого момента эскалации конфликта», если будут предприняты попытки блокады региона.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что страны НАТО могут попытаться начать вводить блокаду Калининградской области силами Германии и Польши. Он подчеркнул готовность России решительно ответить на возможную агрессию со стороны стран Альянса.

Власть
Россия
Артем Булатов
Евросоюз
Калининградская область
блокады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали солнечные и теплые выходные 2-3 мая
В Словакии связали цены на нефть со «сном» Трампа
Боятся ненависти в окопах. Сырский пытается погасить бунт ВСУ: что задумал
ПВО России уничтожила почти 10 тысяч беспилотников ВСУ за месяц
Трамп объяснил, почему он не хочет носить бронежилеты
Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО в Туапсе
Неизвестный напал с ножом на школу и ранил пятерых человек
В МИД РФ заявили, что Москва отреагирует на попытки блокады Калининграда
Небо над Сочи временно закрыли для полетов
В России вступил в силу запрет на вывоз слитков золота
Скандал с моргом, уход главврача: что случилось в старейшей больнице Питера
Росстат назвал регион с самой высокой зарплатой
В Подмосковье произошел крупный пожар на ферме
Скончался экс-посол России в Республике Конго Юрий Романов
В Белгородской области при ударе БПЛА погибли подросток и молодой человек
В России вступили в силу новые ГОСТы для проверки алкозамков
На защиту границ России поставят лазерное оружие
Лавина СМС, Telegram без VPN и борщевик: 3 новые схемы от мошенников
В Белгородской области начался пожар в здании в результате атаки ВСУ
В Иране сообщили о работе ПВО в разных районах Тегерана
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.