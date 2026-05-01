В МИД РФ заявили, что Москва отреагирует на попытки блокады Калининграда МИД: РФ даст решительный ответ на угрозы блокады Калининграда

Россия серьезно относится к заявлениям в странах НАТО и ЕС о возможной блокаде Калининградской области и даст решительный ответ на любые такие попытки, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Подобные заявления Кремль не оставляет без внимания, подчеркнул он.

Мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью. Чего, к сожалению, нельзя сказать об авторах подобных самоубийственных тактических «построений», явно не осознающих возникающих в случае их реализации военно-политических рисков для своих собственных стран. На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ, — отметил дипломат.

По словам Булатова, важным сигналом для стран НАТО и Евросоюза стали слова президента России Владимира Путина. Он заявил о возможной «невиданной до этого момента эскалации конфликта», если будут предприняты попытки блокады региона.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что страны НАТО могут попытаться начать вводить блокаду Калининградской области силами Германии и Польши. Он подчеркнул готовность России решительно ответить на возможную агрессию со стороны стран Альянса.