Названы страны НАТО, которые могут попытаться блокировать Калининград Военэксперт Марочко: Польша и ФРГ могут попытаться начать блокаду Калининграда

НАТО может попытаться начать блокаду Калининградской области силами Германии и Польши, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, Россия готова к решительному ответу на возможную агрессию со стороны стран Альянса.

Действительно, Калининградская область является одной из первоочередных целей НАТО, поскольку клочок российской земли находится полностью в окружении недружественных стран. Естественно, для Альянса это, как они считают, самая легкая мишень. Для подготовки и использования своеобразных плацдармов будут использоваться Польша, страны Прибалтики и, естественно, Германия. Это три ключевых региона, которые будут задействованы в военной инфраструктуре для нанесения ударов или блокады нашего региона. Но я хочу их разочаровать. Насколько мне известно, командование РФ прорабатывало вопросы по этому поводу. Силовой ответ последует незамедлительно, — высказался Марочко.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что на учениях Объединенных экспедиционных сил отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. По его словам, за подготовкой операции стоит Великобритания.