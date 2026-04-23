ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда

На учениях Объединенных экспедиционных сил отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, рассказал РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. ОЭС возглавляет Великобритания.

Грушко отметил рост Объединенных экспедиционных сил. По его словам, в задачи этого объединения входит оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Замглавы МИД добавил, что, по оценке Москвы, НАТО целенаправленно усиливает конфронтацию в этой части Европы. Действия Альянса свидетельствуют о стремлении нарастить военное присутствие и напряженность в регионе, заявил Грушко.

