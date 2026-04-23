Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 05:17

ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда

Грушко: на учениях ОЭС отрабатывают сценарии блокады Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На учениях Объединенных экспедиционных сил отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, рассказал РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. ОЭС возглавляет Великобритания.

В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области, — подчеркнул дипломат.

Грушко отметил рост Объединенных экспедиционных сил. По его словам, в задачи этого объединения входит оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Замглавы МИД добавил, что, по оценке Москвы, НАТО целенаправленно усиливает конфронтацию в этой части Европы. Действия Альянса свидетельствуют о стремлении нарастить военное присутствие и напряженность в регионе, заявил Грушко.

Ранее в польском аэропорту Жешува у границы с Украиной заметили активизацию полетов военной авиации стран НАТО. Там расположен крупнейший узел по поставкам западной техники Киеву.

До этого стало известно, что администрация президента США Дональда Трамп разделила союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих». Журналисты уточнили, что информация подтверждена источником в Пентагоне.

Россия
Калининград
ОЭС
Украина
Европа
Александр Грушко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.