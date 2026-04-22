22 апреля 2026 в 14:50

Белый дом составил список ослушников НАТО

Politico: администрация Трампа составила перечень непослушных стран НАТО

Администрация президента США Дональда Трамп разделила союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих», пишет издание Politico. В материале уточняется, что эту информацию подтвердили источники в Пентагоне и дипломатические сотрудники.

Источники добавили, что администрация президента ищет способы наказать союзников, которые не захотели поддержать войну с Ираном. Также при составлении рейтинга учитывался вклад в Альянс. Работа над списком шла в преддверии апрельского визита главы НАТО Марка Рютте в Вашингтон.

Ранее стало известно, что министры обороны стран — участниц НАТО запланировали встречу для обсуждения ядерных возможностей Альянса. В ходе мероприятия будут рассмотрены программы размещения ядерного оружия США и Франции в других странах.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте усомнился в том, что США действительно могут покинуть Североатлантический альянс. При этом он не стал отрицать, что американский президент разочарован действиями некоторых членов Альянса, и подчеркнул, что полностью разделяет его позицию.

